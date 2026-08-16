Gempa NTT, Kapolri Instruksikan Jajaran Gerak Cepat Bantu Warga

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran Polri, untuk terus mengerahkan personel serta sarana dan prasarana dalam operasi kemanusiaan membantu masyarakat, terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Polri kembali mengerahkan 10 anjing pelacak K9 bersama timnya, obat-obatan, serta berbagai bantuan logistik. Pengerahan K9 tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pencarian korban di wilayah terdampak.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengiriman tersebut merupakan bagian dari operasi kemanusiaan Polri yang terus bergerak dan tidak berhenti pada satu kali pemberangkatan.

“Polri terus bergerak untuk memperkuat Polda NTT. Yang kita kirim hari ini bukan hanya personel, tetapi kemampuan K9 untuk pencarian, dukungan kesehatan, obat-obatan dan logistik yang dibutuhkan masyarakat," kata Trunoyudo, Minggu (16/8/2026).

Tidak hanya personel dan K9, pesawat juga membawa sekitar 3.411 kilogram atau 3,4 ton peralatan dan bantuan kemanusiaan.

Bantuan tersebut antara lain 409 kilogram obat-obatan, 45 dus makanan siap saji, 10 unit Wontech, peralatan SAR dan K9, serta 10 unit kennel box K9.