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Pemerintah Siapkan 8 Langkah Strategis Agar NTT Segera Pulih dari Gempa

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |14:10 WIB
Pemerintah Siapkan 8 Langkah Strategis Agar NTT Segera Pulih dari Gempa
Kepala BNPB Suharyanto (foto: dok BNPB)
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JAKARTA - Pemerintah menyiapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan dan pemulihan Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa Magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu (15/8/2026) pagi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan delapan langkah tersebut harus segera dieksekusi untuk mempercepat evakuasi, pemenuhan kebutuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak.

“Demi mempercepat evakuasi, pemenuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak,” kata Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

Langkah pertama, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menetapkan status darurat secara resmi.

Menurut Suharyanto, kepastian status hukum kedaruratan sangat penting agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan lembaga terkait memiliki payung hukum untuk menyalurkan dukungan anggaran serta bantuan teknis secara maksimal ke wilayah terdampak.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya, bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto.

 

      
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Topik Artikel :
BNPB Gempa NTT gempa
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