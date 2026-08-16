Gempa M7,7 Guncang NTT, Lebih dari 5.900 Warga Mengungsi

JAKARTA - Lebih dari 5.900 warga mengungsi setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).

Berdasarkan data BNPB per Minggu (16/8/2026) pukul 00.00 WIB, jumlah pengungsi terbesar berada di Kabupaten Sikka dengan 3.356 orang. Mereka terdiri dari 1.356 orang yang mengungsi di GOR Samador dan 2.000 lainnya mengungsi secara mandiri di 10 titik.

Sementara itu, Kabupaten Manggarai mencatat 2.078 pengungsi. Sebanyak 500 warga lainnya mengungsi di Kabupaten Nagekeo. Pengungsi juga tercatat berada di Bima dan Kepulauan Selayar.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan darurat.

“Para penyintas, khususnya di Kabupaten Manggarai, sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 lembar tikar, pasokan air bersih (tandon), hingga genset,” kata Berton.