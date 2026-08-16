Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M7,7 Guncang NTT, Lebih dari 5.900 Warga Mengungsi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |11:00 WIB
Gempa M7,7 Guncang NTT, Lebih dari 5.900 Warga Mengungsi
Rumah di NTT Ambruk akibat gempa (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Lebih dari 5.900 warga mengungsi setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).

Berdasarkan data BNPB per Minggu (16/8/2026) pukul 00.00 WIB, jumlah pengungsi terbesar berada di Kabupaten Sikka dengan 3.356 orang. Mereka terdiri dari 1.356 orang yang mengungsi di GOR Samador dan 2.000 lainnya mengungsi secara mandiri di 10 titik.

Sementara itu, Kabupaten Manggarai mencatat 2.078 pengungsi. Sebanyak 500 warga lainnya mengungsi di Kabupaten Nagekeo. Pengungsi juga tercatat berada di Bima dan Kepulauan Selayar.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan darurat.

“Para penyintas, khususnya di Kabupaten Manggarai, sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 lembar tikar, pasokan air bersih (tandon), hingga genset,” kata Berton.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Gempa NTT Gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/25/3236456//gempa_ntt-oK7c_large.jpg
Gempa M7,7 Guncang NTT: Fasilitas Wisata Labuan Bajo dan TN Komodo Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236459//kadiv_humas_polri_irjen_isir-t4KF_large.jpeg
Polri Kerahkan 260 Personel dan Anjing K-9 Tangani Gempa NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/338/3236451//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0f3z_large.jpg
Pemprov DKI Siapkan Bantuan untuk Korban Gempa NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236446//prabowo-p2I8_large.jpeg
Prabowo Kirim 50 Ribu Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236445//gempa_ntt-jCqM_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Manggarai NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/340/3236380//viral-imsL_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Robohkan Masjid Kubah Merah Putih di Manggarai Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement