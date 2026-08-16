Tangani Korban Gempa NTT, Rumah Sakit Lapangan Beroperasi di Manggarai

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026). Selain evakuasi dan pendataan korban, layanan medis darurat mulai diperkuat di wilayah terdampak.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan mengatakan sebuah rumah sakit lapangan telah didirikan dan mulai beroperasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

“Untuk mendukung layanan medis kedaruratan, sebuah Rumah Sakit Lapangan telah didirikan dan beroperasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai,” kata Berton, Minggu (16/8/2026).

Tim gabungan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga masih melakukan penyisiran untuk mendata sekaligus memverifikasi jumlah korban akibat gempa.

Dari sisi akses, jalur darat Larantuka-Maumere kini sudah kembali terhubung dan dapat dilalui. Kondisi tersebut membantu mobilitas tim penanganan, termasuk distribusi logistik dan proses evakuasi.

Namun, akses jalan yang menghubungkan Ende dengan Nagekeo masih terputus akibat gempa. Tim penanganan kini berupaya mencari jalur alternatif untuk membuka akses menuju wilayah tersebut.