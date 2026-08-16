Seskab: 3.500 Personel TNI-Polri Telah Dikerahkan ke NTT Tangani Dampak Gempa

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemerintah untuk bergerak cepat menangani dampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai tindak lanjut instruksi presiden, pemerintah telah mengerahkan 3.500 personel TNI-Polri ke lokasi bencana untuk melakukan evakuasi dan penanganan masyarakat terdampak di sejumlah wilayah.

Seskab menyampaikan bahwa sebanyak 27 ton logistik tahap pertama dari pusat telah dikirimkan ke Flores, NTT.

“Sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo sejak pagi hari kejadian, Sabtu 15 Agustus 2026 : 27 ton logistik tahap pertama dari pusat telah dikirimkan ke Flores, NTT,” kata Seskab, Minggu (16/8/2026).

Dia memastikan, sejumlah pejabat terkait juga telah tiba di NTT untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat dan terpadu. Di lapangan, lebih dari 3.500 personel TNI-Polri telah dikerahkan dan tersebar di wilayah Manggarai, Maumere, dan Flores.

“Sejumlah pejabat terkait telah tiba di NTT, antara lain Menko PMK, Mendagri, Menteri PU, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, serta jajaran PLN, Pertamina, dan Telkom. Lebih dari 3.500 personel TNI-Polri telah dikerahkan dan tersebar di Manggarai, Maumere, dan Flores,” ujarnya.

Selain itu, Teddy menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, serta TNI-Polri di daerah juga terus bergerak langsung melakukan evakuasi dan penanganan terhadap warga terdampak.

“Pemerintah akan terus memastikan seluruh penanganan berjalan cepat, terpadu, dan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan sesegera mungkin,” pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.