Seskab Teddy Bertemu Kepala BNN Komjen Suyudi, Ini yang Dibahas

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bertemu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Suyudi Ario Seto. Keduanya membahas berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Dalam pertemuan itu, Komjen Suyudi berkoordinasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang semakin berkembang dengan berbagai modus baru, khususnya di wilayah perkotaan besar di Indonesia.

“Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNN yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Banten dan Wakapolda Metro Jaya berkoordinasi terkait berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang semakin canggih, khususnya di daerah perkotaan besar seluruh Indonesia,” tulis keterangan di akun @sekretaris.kabinet, Sabtu (20/6/2026).

“Selain itu, disampaikan pula berbagai capaian BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, termasuk keberhasilan pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika dan penyitaan berbagai jenis narkotika sebelum beredar di masyarakat,” sambungnya.

Dari keterangan yang disampaikan, yang menjadi fokus BNN adalah bahaya penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang dapat dimanfaatkan sebagai media penggunaan zat berbahaya, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna melindungi generasi muda dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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