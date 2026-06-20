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Frans Antoni Ditangkap, Bareskrim Akan Bongkar Aliran Dana Narkoba Fredy Pratama

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |05:02 WIB
Frans Antoni Ditangkap, Bareskrim Akan Bongkar Aliran Dana Narkoba Fredy Pratama
Bareskrim Akan Bongkar Aliran Dana Narkoba Fredy Pratama
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Frans Antoni yang diduga merupakan pengendali keuangan bandar narkoba kelas kakap Fredy Pratama. Frans ditangkap di Malaysia.

"DPO dipulangkan ke Indonesia pada Jumat, 19 juni 2026 tiba sore tadi di Bareskrim," kata Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, pemeriksaan Frans bakal ditekankan soal aliran dana yang diduga hasil dari peredaran narkotika jaringan Fredy Pratama.

"Penyidikan akan difokuskan pada pengungkapan seluruh aliran dana dan jaringan pendukung, jadi kami lebih fokus memetakan jaringan dana dari Fredy Pratama ini," kata Eko.

Selain itu, lanjut Eko, penangkapan pengendali uang Fredy Pratama juga untuk kepentingan penangkapan di gembong narkoba kelas kakap tersebut.

 

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Topik Artikel :
narkotika Narkoba Fredy Pratama
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