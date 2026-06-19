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Bareskrim Tangkap Pengendali Uang Gembong Narkoba Fredy Pratama di Malaysia

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |14:00 WIB
Bareskrim Tangkap Pengendali Uang Gembong Narkoba Fredy Pratama di Malaysia
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso (foto: dok Divisi Humas Polri)
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, menangkap pengendali keuangan bandar narkoba kelas kakap, Fredy Pratama. Pelaku ditangkap di Malaysia dan segera dibawa ke Jakarta.

"Iya, betul. Sedang dalam perjalanan dari Malaysia," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso kepada awak media, Jumat (19/6/2026).

Eko belum membeberkan secara rinci terkait penangkapan tersebut. Ia menyatakan akan menyampaikan informasi lengkap dalam konferensi pers.

Menurut Eko, tersangka yang merupakan bagian dari jaringan Fredy Pratama itu akan dibawa ke Gedung Bareskrim Polri.

"Nanti saya jelaskan saat doorstop," ujarnya.

 

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