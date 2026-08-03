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Bareskrim Tangkap Kurir Ekstasi Jaringan Malaysia-Medan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |07:37 WIB
Bareskrim Tangkap Kurir Ekstasi Jaringan Malaysia-Medan
Kurir Narkoba Lintas Negara Ditangkap (foto: Freepik)
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana (Dit Tipid) Narkoba Bareskrim Polri menangkap seorang kurir narkotika Muhammad Hadi alias Muham (31), yang diduga membawa ekstasi milik sindikat narkoba jaringan Malaysia-Medan. Penangkapan dilakukan di kawasan Mall Manhattan Times Square, Medan, Sumatera Utara, pada Kamis, 30 Juli 2026.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil operasi Tim 1 Satgas NIC bersama Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai Kantor Wilayah Sumatera Utara.

"Tim 1 Satgas NIC serta Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai Kanwil Sumut mengungkap peredaran gelap narkotika jenis ekstasi jaringan Malaysia-Medan," kata Eko dalam keterangannya, dikutip Senin (3/8/2026).

Sebelum penangkapan, petugas lebih dulu melakukan pengintaian terhadap Muhammad Hadi setelah mencurigai gerak-geriknya saat membawa tas ransel berwarna hitam sekitar pukul 12.30 WIB. Tim kemudian membuntuti tersangka hingga akhirnya menghentikannya di pintu keluar 2 Mall Manhattan Times Square.

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Topik Artikel :
ekstasi bareskrim polri Narkoba
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