Kawal Ratusan Gereja, Polda Metro Pastikan Ibadah Kenaikan Yesus Kristus Aman

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengawal gereja di wilayah Jakarta guna memastikan keamanan dalam rangkaian ibadah peringatan Kenaikan Yesus Kristus.

“Polda Metro Jaya memastikan kegiatan peribadatan Kenaikan Yesus Kristus hari ini berjalan aman dan lancar. Polres jajaran melaksanakan pelayanan pengamanan di sekitar 860 tempat ibadah di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Kamis (14/5/2026).

Selain pengamanan di gereja, polisi juga melakukan patroli dan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik keramaian, termasuk lokasi wisata dan pusat perbelanjaan yang diprediksi ramai saat libur panjang.

Pihaknya juga mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas seperti kemacetan, kriminalitas, hingga penyebaran hoaks dan isu provokatif di media sosial. “Seluruh personel diminta mengedepankan langkah humanis serta meningkatkan patroli dan pengawasan untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Ia mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati selama beraktivitas di masa libur panjang. Masyarakat diminta mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga barang berharganya saat bepergian.

“Kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar rangkaian ibadah dan libur panjang dapat berjalan dengan nyaman,” ungkapnya.

“Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan gangguan kamtibmas, segera hubungi layanan darurat 110 yang aktif selama 24 jam,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

