Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawal Ratusan Gereja, Polda Metro Pastikan Ibadah Kenaikan Yesus Kristus Aman

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |15:25 WIB
Kawal Ratusan Gereja, Polda Metro Pastikan Ibadah Kenaikan Yesus Kristus Aman
Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengawal gereja di wilayah Jakarta guna memastikan keamanan dalam rangkaian ibadah peringatan Kenaikan Yesus Kristus.

“Polda Metro Jaya memastikan kegiatan peribadatan Kenaikan Yesus Kristus hari ini berjalan aman dan lancar. Polres jajaran melaksanakan pelayanan pengamanan di sekitar 860 tempat ibadah di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Kamis (14/5/2026).

Selain pengamanan di gereja, polisi juga melakukan patroli dan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik keramaian, termasuk lokasi wisata dan pusat perbelanjaan yang diprediksi ramai saat libur panjang.

Pihaknya juga mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas seperti kemacetan, kriminalitas, hingga penyebaran hoaks dan isu provokatif di media sosial. “Seluruh personel diminta mengedepankan langkah humanis serta meningkatkan patroli dan pengawasan untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Ia mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati selama beraktivitas di masa libur panjang. Masyarakat diminta mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga barang berharganya saat bepergian.

“Kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar rangkaian ibadah dan libur panjang dapat berjalan dengan nyaman,” ungkapnya.

“Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan gangguan kamtibmas, segera hubungi layanan darurat 110 yang aktif selama 24 jam,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218388/gereja_katedral-GzVm_large.jpg
Misa Kenaikan Yesus Kristus, Gereja Katedral Jakarta Tampung Lebih 2 Ribu Jemaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218368/misa_natal-GHzW_large.jpg
Ibadah Misa Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Berjalan Khidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/337/3142933/misa_kenaikan_yesus_kristus-vR8G_large.jpg
Ribuan Jemaat Ikuti Misa Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/18/512/2815991/polda-jateng-terjunkan-4-847-personel-kawal-ibadah-kenaikan-isa-almasih-2YudPP2myX.jpg
Polda Jateng Terjunkan 4.847 Personel Kawal Ibadah Kenaikan Isa Almasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/21/337/2217476/kenaikan-yesus-kristus-kaj-kita-akan-berhasil-melalui-pandemi-corona-dagqyZZmZU.jpg
Kenaikan Yesus Kristus, KAJ: Kita Akan Berhasil Melalui Pandemi Corona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/30/337/1805152/jalankan-amanat-jokowi-din-syamsudin-ajak-pgi-ciptakan-kerukunan-antarumat-beragama-WMEyxP8c7L.jpg
Jalankan Amanat Jokowi, Din Syamsudin Ajak PGI Ciptakan Kerukunan Antarumat Beragama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement