Ibadah Misa Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Berjalan Khidmat

JAKARTA - Ribuan umat Katolik memadati Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti misa Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, Kamis (14/5/2026) pagi. Sejak sebelum misa dimulai, arus jemaat terus berdatangan ke kawasan gereja dengan pengamanan yang diperketat petugas.

Suasana khidmat terasa di dalam gereja saat umat mengikuti rangkaian ibadah yang berlangsung tertib. Lagu-lagu pujian dan doa bersama mengiringi perayaan misa yang dipimpin para imam Katedral Jakarta.

Terpantau, petugas keamanan berjaga di sejumlah titik pintu masuk gereja. Sejumlah personel dari kepolisian, TNI, serta petugas internal gereja tampak bersiaga di area sekitar Katedral.

Selain di ruang utama gereja, umat juga mengikuti misa dari area tenda dan pelataran yang disediakan pengelola gereja. Layar monitor dipasang untuk membantu jemaat mengikuti jalannya ibadah.

Melalui akun media sosial resminya @katedraljakarta, pihak gereja mengumumkan bahwa ibadah misa akan dibagi ke dalam empat sesi. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi antusiasme umat serta memastikan proses ibadah berjalan tertib dan tepat waktu.