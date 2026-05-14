Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ibadah Misa Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Berjalan Khidmat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |10:22 WIB
Ibadah Misa Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Berjalan Khidmat
Ibadah Misa di Katedral Jakarta (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan umat Katolik memadati Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti misa Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, Kamis (14/5/2026) pagi. Sejak sebelum misa dimulai, arus jemaat terus berdatangan ke kawasan gereja dengan pengamanan yang diperketat petugas.

Suasana khidmat terasa di dalam gereja saat umat mengikuti rangkaian ibadah yang berlangsung tertib. Lagu-lagu pujian dan doa bersama mengiringi perayaan misa yang dipimpin para imam Katedral Jakarta.

Terpantau, petugas keamanan berjaga di sejumlah titik pintu masuk gereja. Sejumlah personel dari kepolisian, TNI, serta petugas internal gereja tampak bersiaga di area sekitar Katedral.

Selain di ruang utama gereja, umat juga mengikuti misa dari area tenda dan pelataran yang disediakan pengelola gereja. Layar monitor dipasang untuk membantu jemaat mengikuti jalannya ibadah.

Melalui akun media sosial resminya @katedraljakarta, pihak gereja mengumumkan bahwa ibadah misa akan dibagi ke dalam empat sesi. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi antusiasme umat serta memastikan proses ibadah berjalan tertib dan tepat waktu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/18/512/2815991/polda-jateng-terjunkan-4-847-personel-kawal-ibadah-kenaikan-isa-almasih-2YudPP2myX.jpg
Polda Jateng Terjunkan 4.847 Personel Kawal Ibadah Kenaikan Isa Almasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/21/337/2217476/kenaikan-yesus-kristus-kaj-kita-akan-berhasil-melalui-pandemi-corona-dagqyZZmZU.jpg
Kenaikan Yesus Kristus, KAJ: Kita Akan Berhasil Melalui Pandemi Corona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/30/337/1805152/jalankan-amanat-jokowi-din-syamsudin-ajak-pgi-ciptakan-kerukunan-antarumat-beragama-WMEyxP8c7L.jpg
Jalankan Amanat Jokowi, Din Syamsudin Ajak PGI Ciptakan Kerukunan Antarumat Beragama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/15/340/1490414/puluhan-jemaat-kristiani-pentakosta-segel-gereja-oDa6ZpCUAN.png
Puluhan Jemaat Kristiani Pentakosta Segel Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/20/337/1419856/pendeta-saut-agama-dan-negara-berada-dalam-satu-jalan-XopdC9ZGMY.jpg
Pendeta Saut: Agama dan Negara Berada dalam Satu Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/17/337/631022/flokKXyYzB.jpg
Umat Katolik Diharapkan Selalu Mengandalkan Tuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement