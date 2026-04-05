Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Misa Paskah di Katedral Angkat Tema Pertobatan Ekologis, Begini Suasananya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |14:13 WIB
Misa Paskah di Katedral Angkat Tema Pertobatan Ekologis, Begini Suasananya
Misa Paskah di Katedral (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Umat Katolik memadati Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti Misa Paskah pada Minggu (5/4/2026). Jemaat terlihat mulai memadati area dalam gereja untuk merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus.

Pantauan di lokasi, antrean umat sudah terlihat di area pintu masuk gereja. Petugas gereja juga tampak melakukan pemeriksaan terhadap setiap jemaat yang hendak masuk.

Di dalam gereja, suasana misa juga berlangsung khidmat. Umat mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh penghayatan, mulai dari liturgi sabda hingga perayaan Ekaristi.

Sebagian umat yang tidak mendapatkan tempat duduk memilih mengikuti misa dari area luar gereja yang telah disediakan layar besar. Meski demikian, mereka tetap mengikuti jalannya ibadah dengan tertib.

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, mengatakan tema yang diangkat kali ini ialah kepedulian pada keutuhan alam ciptaan. Kardinal Suharyo kembali mengingatkan pesan pertobatan ekologis dalam menyambut kedatangan Kristus tahun ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210458/jumat_agung-h1DV_large.jpg
Sesi Terakhir Ibadah Jumat Agung di Katedral Penuh Kekhusyukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210449/paskah-qALp_large.jpg
Jemaat Padati GPIB Immanuel Jakarta saat Ibadah Jumat Agung, Lalin Sekitar Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/338/3132245/peringatan_paskah_di_gereja_katedral-6zEu_large.jpg
Jemaat Khidmat Ikuti Perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah di Gereja Katedral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/337/3132152/malam_misa_paskah-FiSp_large.jpg
Misa Malam Paskah, Katedral Jakarta Angkat Tema Kepedulian terhadap Masyarakat Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/337/3132109/gereja-Iigw_large.jpg
Catat, Berikut Jadwal Misa Malam Paskah di Gereja Katedral Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/337/3132011/gereja_katedral-3nbG_large.jpg
10 Ribu Jemaat Diperkirakan Hadiri Misa Malam Paskah di Gereja Katedral
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement