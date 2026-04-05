Misa Paskah di Katedral Angkat Tema Pertobatan Ekologis, Begini Suasananya

JAKARTA - Umat Katolik memadati Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti Misa Paskah pada Minggu (5/4/2026). Jemaat terlihat mulai memadati area dalam gereja untuk merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus.

Pantauan di lokasi, antrean umat sudah terlihat di area pintu masuk gereja. Petugas gereja juga tampak melakukan pemeriksaan terhadap setiap jemaat yang hendak masuk.

Di dalam gereja, suasana misa juga berlangsung khidmat. Umat mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh penghayatan, mulai dari liturgi sabda hingga perayaan Ekaristi.

Sebagian umat yang tidak mendapatkan tempat duduk memilih mengikuti misa dari area luar gereja yang telah disediakan layar besar. Meski demikian, mereka tetap mengikuti jalannya ibadah dengan tertib.

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, mengatakan tema yang diangkat kali ini ialah kepedulian pada keutuhan alam ciptaan. Kardinal Suharyo kembali mengingatkan pesan pertobatan ekologis dalam menyambut kedatangan Kristus tahun ini.