Sesi Terakhir Ibadah Jumat Agung di Katedral Penuh Kekhusyukan

JAKARTA - Ratusan umat Katolik tampak memadati area Gereja Katedral Jakarta pada Jumat (3/4/2026) malam. Mereka melangsungkan ibadah Jumat Agung sesi akhir dengan penuh kekhusyukan.

Pantauan Okezone, tampak sesi terakhir ini dimulai pukul 18.00 WIB. Sebelum sesi terakhir dimulai, jemaat telah memadati area Gereja Katedral.

Ketika ibadah berlangsung, jemaat menempati area di dalam dan luar gereja. Suasana khidmat pun terlihat ketika seluruh umat mengikuti doa dan liturgi dengan penuh penghayatan.

Sekadar informasi, Gereja Katedral Jakarta menyiapkan sekitar 5.000 kursi bagi umat. Adapun di dalam gedung utama tersedia sekitar 800 kursi, sementara area Plaza Maria dan Gua Maria menampung sekitar 500 kursi.

Ibadat Jumat Agung dilaksanakan setelah selesainya Jalan Salib sebanyak tiga kali, yakni pukul 12.00 WIB, pukul 15.00 WIB, dan pukul 18.00 WIB, yang diselenggarakan secara hibrida.