Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sesi Terakhir Ibadah Jumat Agung di Katedral Penuh Kekhusyukan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |20:24 WIB
Sesi Terakhir Ibadah Jumat Agung di Katedral Penuh Kekhusyukan
Ibadah Jumat Agung di Katedral (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan umat Katolik tampak memadati area Gereja Katedral Jakarta pada Jumat (3/4/2026) malam. Mereka melangsungkan ibadah Jumat Agung sesi akhir dengan penuh kekhusyukan.

Pantauan Okezone, tampak sesi terakhir ini dimulai pukul 18.00 WIB. Sebelum sesi terakhir dimulai, jemaat telah memadati area Gereja Katedral.

Ketika ibadah berlangsung, jemaat menempati area di dalam dan luar gereja. Suasana khidmat pun terlihat ketika seluruh umat mengikuti doa dan liturgi dengan penuh penghayatan.

Sekadar informasi, Gereja Katedral Jakarta menyiapkan sekitar 5.000 kursi bagi umat. Adapun di dalam gedung utama tersedia sekitar 800 kursi, sementara area Plaza Maria dan Gua Maria menampung sekitar 500 kursi.

Ibadat Jumat Agung dilaksanakan setelah selesainya Jalan Salib sebanyak tiga kali, yakni pukul 12.00 WIB, pukul 15.00 WIB, dan pukul 18.00 WIB, yang diselenggarakan secara hibrida.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement