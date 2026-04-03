Jemaat Padati GPIB Immanuel Jakarta saat Ibadah Jumat Agung, Lalin Sekitar Lancar

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |19:25 WIB
Jemaat Padati GPIB Immanuel Jakarta saat Ibadah Jumat Agung, Lalin Sekitar Lancar
Jemaat padati GPIB Immanuel Jakarta saat Ibadah Jumat Agung (Foto: Yuwantoro W/Okezone)
JAKARTA - Ratusan umat Kristiani memadati GPIB Immanuel Jakarta pada Jumat (3/4/2026) untuk mengikuti rangkaian ibadah Jumat Agung. Pantauan di lokasi, jemaat terlihat berdatangan secara bertahap menjelang ibadah sore yang salah satunya dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 18.00 WIB.

Ibadah berlangsung khidmat dengan mengusung tema liturgi Perjamuan Kudus. Dalam ibadah tersebut, jemaat dipimpin Pendeta Abraham Ruben Persang. 

Sementara pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 10:14–16 yang mengisahkan tentang Yesus sebagai gembala yang baik bagi umat-Nya.

Aktivitas di sekitar gereja berlangsung tertib dengan pengaturan yang baik. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar kawasan terpantau lancar. Kendaraan dapat melintas dengan normal di ruas Jalan Pejambon maupun Jalan Medan Merdeka.

Sebagai informasi, GPIB Immanuel Jakarta menggelar beberapa jadwal ibadah Jumat Agung pada hari ini, yakni pukul 06.00 WIB, 09.00 WIB, 16.00 WIB, dan 18.00 WIB. Jemaat mengikuti ibadah sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak gereja.

Sementara pada Sabtu, 4 April 2026, pukul 06.00 WIB, umat Kristiani melaksanakan Ibadah Sabtu Sunyi sebagai bagian dari rangkaian perayaan Paskah.

Puncak perayaan berlangsung pada Minggu, 5 April 2026, melalui Ibadah Hari Raya Paskah yang digelar dalam empat sesi. Ibadah dimulai pukul 04.00 WIB dan 09.00 WIB. Kemudian, ibadah berbahasa Inggris bertajuk Easter pukul 16.00 WIB, serta ibadah penutup pukul 18.00 WIB.

