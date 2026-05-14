HOME NEWS NASIONAL

Misa Kenaikan Yesus Kristus, Gereja Katedral Jakarta Tampung Lebih 2 Ribu Jemaat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |12:11 WIB
Pastor Rekan Gereja Katedral Jakarta, Yohanes Deodatus (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Gereja Katedral Jakarta menggelar peribadatan Misa Kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei 2026 pagi. Gereja yang diresmikan pada 1901 itu bisa menampung lebih dari dua ribu umat dalam setiap sesi peribadatan Misa Kenaikan Yesus Kristus.

Pastor Rekan Gereja Katedral Jakarta, Yohanes Deodatus S.J., menyampaikan ruang utama gereja dapat menampung sekitar 800 jemaat. Pihaknya juga telah memasang tenda di halaman gereja untuk menampung para umat.

"Total umat yang hadir itu kalau di dalam gereja itu 800. Lalu ditambah di bagian luar itu sekitar ada 1.500 umat yang hadir setiap kali Misa ya," kata Yohanes saat ditemui di area Gereja Katedral Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Kapasitas Gereja Katedral Jakarta mencapai sekitar 2.300 jemaat pada setiap sesi misa. Yohanes mengatakan, peribadatan Misa Kenaikan Yesus Kristus dilaksanakan dalam empat sesi.

"Ada empat kali Misa di Gereja Katedral Jakarta: jam 08.30 pagi ini yang baru saja selesai, nanti jam 11.00, 16.30, dan jam 19.00 malam," ungkap Yohanes.

Ibadah Misa Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Berjalan Khidmat
Ribuan Jemaat Ikuti Misa Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta
Polda Jateng Terjunkan 4.847 Personel Kawal Ibadah Kenaikan Isa Almasih
Kenaikan Yesus Kristus, KAJ: Kita Akan Berhasil Melalui Pandemi Corona
Jalankan Amanat Jokowi, Din Syamsudin Ajak PGI Ciptakan Kerukunan Antarumat Beragama
Puluhan Jemaat Kristiani Pentakosta Segel Gereja
