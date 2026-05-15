Kendaraan ke Puncak Menurun saat Long Weekend, Arus ke Jakarta Malah Naik

JAKARTA - Polisi mencatat jumlah kendaraan yang menuju kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, saat cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus mengalami penurunan dibandingkan Kamis 14 Mei 2026.

Kasat Lantas Polres Bogor, Iptu Afif Widhi Ananto mengatakan, jumlah kendaraan yang mengarah ke Puncak hingga pukul 15.00 WIB tercatat sebanyak 27.124 unit.

"Menurun sebesar 1.766 unit atau 6,11 persen dibandingkan hari kemarin, 14 Mei 2026," kata Afif saat dikonfirmasi, Jumat (15/5/2026).

Sementara itu, jumlah kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta tercatat sebanyak 19.675 unit. Angka tersebut meningkat 3.784 unit atau 23,81 persen dibandingkan hari sebelumnya.