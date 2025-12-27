Libur Nataru, Polda Metro Siagakan 151 Personel di Ragunan Demi Keamanan Pengunjung

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, menyebutkan bahwa guna memberikan rasa aman kepada pengunjung Taman Margasatwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sebanyak 151 personel dikerahkan setiap harinya.

"Kami dari Polda Metro sudah menyiapkan sekitar 151 anggota yang kami tempatkan di Taman Margasatwa Ragunan. Kami juga menyiapkan berbagai fasilitas apabila ada kebutuhan masyarakat, seperti call center 110, patroli berjalan kaki dari Objek Vital (Obvit), ambulans, hingga petugas yang menggunakan skuter. Mudah-mudahan ini bisa membantu para pengunjung apabila membutuhkan bantuan," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).

Menurutnya, personel Polda Metro Jaya akan berpatroli mengelilingi kawasan Taman Margasatwa Ragunan untuk mengecek situasi serta melayani kebutuhan para pengunjung. Selain itu, pihaknya juga menambah personel di kantong-kantong parkir di sekitar area wisata tersebut.

"Termasuk juga kami sudah menyiapkan penebalan anggota di kantong-kantong parkir, hingga jalur keluar kawasan. Personel lalu lintas juga telah kami siagakan sehingga, ketika pengunjung selesai berwisata, diharapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar," tuturnya.

Ia berharap seluruh aktivitas masyarakat di kawasan Taman Margasatwa Ragunan dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan nyaman. Para pengunjung pun diminta untuk tidak segan mendatangi petugas apabila membutuhkan bantuan di lapangan.

