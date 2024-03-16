BNPB Laporkan Banjir Grobogan Kian Meluas, 113 Desa Terdampak dan 667 Jiwa Mengungsi

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, banjir yang melanda wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah kian meluas hingga hari ini, Sabtu (16/3/2024). Banjir yang terjadi sejak Rabu 12 Maret 2024, itu merupakan banjir kiriman dari hulu Sungai Lusi di wilayah timur.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan informasi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Grobogan, Endang Sulistyoningsih, bahwa banjir kali ini lebih besar jika dibandingkan dengan kejadian serupa di awal Februari lalu. Bahkan, ketinggian muka air juga lebih tinggi dan bertahan dalam durasi yang cukup lama.

"Meluasnya banjir yang melanda kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah itu ditengarai karena wilayah hulu Sungai Lusi terus mengirimkan debit air ditambah cuaca juga masih sering turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat," ucap Abdul dalam keterangannya, Sabtu (16/3/2024)

Abdul menyebut, pantauan elevasi DAS Sungai Lusi dari Pos Menduran berada pada level AWAS atau di angka 10.37 meter, Sabtu (16/3/2024) pukul 01.00 WIB dini hari.

"Kondisi ini belum berubah dari pantauan pada hari sebelumnya," ujarnya.

Menurutnya, secara topografi wilayah Kabupaten Grobogan merupakan daerah dataran rendah berupa cekungan yang diapit oleh Pegunungan Kapur Utara (utara) dan Pegunungan Kendeng (selatan).

"Kondisi itu juga diduga menjadi salah satu faktor penyebab banjir di Grobogan masih bertahan sejak dua hari sebelumnya," imbuhnya.