Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

BNPB Laporkan Banjir Grobogan Kian Meluas, 113 Desa Terdampak dan 667 Jiwa Mengungsi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |15:43 WIB
BNPB Laporkan Banjir Grobogan Kian Meluas, 113 Desa Terdampak dan 667 Jiwa Mengungsi
Banjir rendam Grobogan (Foto: BNPB)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, banjir yang melanda wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah kian meluas hingga hari ini, Sabtu (16/3/2024). Banjir yang terjadi sejak Rabu 12 Maret 2024, itu merupakan banjir kiriman dari hulu Sungai Lusi di wilayah timur.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan informasi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Grobogan, Endang Sulistyoningsih, bahwa banjir kali ini lebih besar jika dibandingkan dengan kejadian serupa di awal Februari lalu. Bahkan, ketinggian muka air juga lebih tinggi dan bertahan dalam durasi yang cukup lama.

"Meluasnya banjir yang melanda kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah itu ditengarai karena wilayah hulu Sungai Lusi terus mengirimkan debit air ditambah cuaca juga masih sering turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat," ucap Abdul dalam keterangannya, Sabtu (16/3/2024)

Abdul menyebut, pantauan elevasi DAS Sungai Lusi dari Pos Menduran berada pada level AWAS atau di angka 10.37 meter, Sabtu (16/3/2024) pukul 01.00 WIB dini hari.

"Kondisi ini belum berubah dari pantauan pada hari sebelumnya," ujarnya.

Menurutnya, secara topografi wilayah Kabupaten Grobogan merupakan daerah dataran rendah berupa cekungan yang diapit oleh Pegunungan Kapur Utara (utara) dan Pegunungan Kendeng (selatan).

"Kondisi itu juga diduga menjadi salah satu faktor penyebab banjir di Grobogan masih bertahan sejak dua hari sebelumnya," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Banjir di Grobogan banjir BNPB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190836/bnpb-VjY7_large.jpeg
BNPB: Kondisi Wilayah Usai Bencana Sumatera Masih Dinamis, Berisiko Pengaruhi Pemulihan Listrik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188617/viral-bCcn_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 961 Orang Meninggal, 293 Warga Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3177931/gempa_bumi-CAxV_large.jpg
114 Rumah dan Fasilitas Kesehatan Porak-poranda akibat Gempa M6,6 di Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/340/3157155/kebakaran_hutan-jdS5_large.jpg
BNPB: 16 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Lahan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112604/bnpb-pDCQ_large.jpg
Marak Bencana dalam Sepekan, BNPB: Cuaca Ekstrem Mendominasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/337/3093021/bnpb-XZNe_large.jpg
5 Orang Tewas Akibat Banjir Sukabumi, BNPB Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Debit Hujan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement