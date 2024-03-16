Main Sepeda di Area Banjir, Bocah Perempuan Tewas Tenggelam

KUDUS - Seorang anak perempuan Ade Viona Lestari (15) tewas saat bersepeda melintas lokasi banjir di area persawahan desanya di Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Semarang menyebut korban yang merupakan warga RT05/RW04 itu pada Kamis 14 Maret 2024 melintas jalan cor yang membelah persawahan di desanya.

"Dia terjatuh saat melewati jalan tersebut yang pada saat kejadian tertutup banjir akibat luapan Sungai Piji," kata Kepala Basarnas Semarang Budiono pada keterangannya yang diterima Sabtu (16/3/2024) dini hari.

Budiono melanjutkan korban melintas jalan cor yang lebarnya tak lebih dari 1 meter dan lebih tinggi dari persawahan. Diperkirakan kedalaman sawah dari jalan tersebut saat banjir mencapai sekira 2 meter.

"Karena jalan tertutup air, korban tidak mengetahui persis jalurnya sehingga korban yang tidak bisa berenang tersebut sepedanya keluar jalur dan tenggelam di area persawahan," lanjutnya.

Saat kejadian sebenarnya ada warga yang melihat jatuhnya korban, namun saat didekati ternyata korban sudah tenggelam dan tidak diketahui keberadaannya karena posisi air yang keruh.

Basarnas Semarang yang menerima informasi tersebut langsung memberangkatkan tim dari Pos SAR Jepara untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan bersama tim SAR yang lainnya.