Bus dan Mobil Box Tabrakan di Karawang, 1 Orang Tewas

KARAWANG - Sebuah bus sarat penumpang mengalami tabrakan dengan mobil box di Jalan Baru, Karawang. Akibat kejadian itu, seorang juru parkir tewas menggenaskan karena tertabrak bus dan mobil box.

Petugas sedikit kesulitan untuk mengevakuasi jasad korban lantaran terhimpit di tengah antara bus dan mobil box. Setelah satu jam, akhirnya jasad korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang.

Menurut Kanit Laka Satlantas Polres Karawang, Iptu Bambang, peristiwa bermula saat bus bernomor polisi B 7171 EGA melaju dari arah Karawang Timur dengan kecepatan tinggi.

Namun, secara tiba-tiba muncul mobil box yang keluar dari arah pusat bisnis yang berada di jalur kiri dan langsung menabrak seorang juru parkir yang hendak memarkirkan mobil box tersebut.

Akibat kejadian tersebut, seorang juru parkir yang belum diketahui identitasnya itu tewas di lokasi kejadian. Sementara belasan penumpang mengalami luka ringan.

Selain itu, arus lalu lintas di jalan tersebut sempat mengalami kemacetan panjang. Kini, kasusnya dalam penanganan Satlantas Polres Karawang.

(Arief Setyadi )