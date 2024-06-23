Mobil Tabrak Pembatas Jalan di Tol Cipularang, 2 Orang Tewas

PURWAKARTA - Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kali ini, diduga pengemudinya mengantuk, mobil Agya menabrak besi pembatas jalan, Minggu (23/6/2024) pagi.

Akibat kejadian tersebut, dua orang tewas di lokasi kejadian dan 3 orang lainnya mengalami luka berat.

Mobil Agya yang menabrak besi pembatas jalan di ruas Jalan Tol Cipularang Kilometer 76.300 sekitar Sadang, Purwakarta ini kondisinya rusak parah. Kaca depan sebelah kiri mobil bernomor polisi B-2867-BYN ini hancur. Badan mobil bagian depan sebelah kiri juga ringsek.

Selain itu, bamper depan ringsek, pintu depan sebelah kiri terlepas akibat menabrak besi pembatas jalan di lajur sebelah kiri.

BACA JUGA: NasDem DKI Pilih Dukung Ahmad Sahroni ketimbang Anies di Pilgub Jakarta 2024

Kecelakaan ini juga mengakibatkan dua orang penumpang Agya tewas di lokasi kejadian dan 3 penumpang lainnya termasuk sopir alami luka berat. Semua korban, baik yang tewas maupun luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Radjak Purwakarta.

Menurut sopir Agya, Endang Dwi Agan, kecelakaan maut ini berawal mobil yang dikemudikannya berjalan dari arah Bandung menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, dia mengantuk sehingga tidak konsentrasi terhadap jalan. Kemudian, oleng ke kiri dan menabrak pembatas jalan.