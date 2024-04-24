Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kisah Pilu Bocah Korban Kecelakaan Asal Tambun Ditelantarkan Keluarga di Rumah Sakit Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |20:47 WIB
Kisah Pilu Bocah Korban Kecelakaan Asal Tambun Ditelantarkan Keluarga di Rumah Sakit Bandung
Bocah korban kecelakaan ditelantarkan keluarga (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

BANDUNG - Pilu nasib bocah F, korban kecelakaan asal Tambun, Kabupaten Bekasi, ditelantarkan keluarganya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Selama satu bulan dirawat, anak perempuan itu tidak pernah dijenguk keluarganya.

Kisah pilu ini pun viral setelah tersebar di media sosial (medsos) Instagram. Salah satu akun yang mengunggah kisah F adalah @infobdgcom. Informasi menyebutkan, F menjadi korban kecelakaan di Jalan Sudirman, Kota Bandung.

Direktur Utama RSUP dr Hasan Sadikin Bandung, Jimmy Panelewen mengatakan, bocah malang itu pertama kali masuk dan dirawat di IGD RSHS pada Selasa 19 Maret 2024, diantar oleh keluarganya akibat kecelakaan lalu lintas dan mengalami trauma kepala.

"Mengingat kondisi darurat pasien, tim medis RSHS melakukan operasi di bagian kepala pasien pada Rabu 20 Maret 2024," kata Dirut RSUP dr Hasan Sadikin Bandung.

Setelah itu, ujar dr Jimmy Panelewen, pasien kembali mendapatkan perawatan intensif selama 4 hari. Kemudian, F dipindahkan ke ruang perawatan biasa hingga kondisinya membaik.

"Selama menjalani perawatan di RSHS, pasien F tidak didampingi oleh pihak keluarga, namun demikian, tim medis RSHS tetap memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan hingga pasien menjalani tindakan operasi beberapa kali," ujarnya.

