Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Jalur Trans Sulawesi Sidrap, 1 Orang Tewas

SIDRAP - Kecelakaan mengerikan terjadi di jalur trans Sulawesi tepatnya di Datae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulsel, hingga mengakibatkan satu orang tewas, Selasa (23/4/2024). Kecelakaan tersebut melibatkan 9 kendaraan hingga mengakibatkan jalur trans Sulawesi di Sidrap mengalami kemacetan parah hingga beberapa kilometer.

Dalam insiden itu, 8 mobil dan 1 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun, hingga mengakibatkan satu orang tewas dan sejumlah pengemudi dan penumpang mengalami luka-luka.

Kasat Lantas Polres Sidrap, AKP Nawir Eming mengatakan, kecelakaan beruntun terjadi akibat mobil kontainer dari arah Parepare menuju Palopo hilang kendali tepat di turungan Datae, Watang Pulu, Sidrap.

“Mobil kontainer dari arah Parepare itu hilang kendali, diduga karena rem blong hingga menabrak beberapa kendaraan yang berlawanan arus,” ucapnya di lokasi, Selasa (23/4/2024).

Sementara, satu orang yang tewas dalam insiden itu merupakan sopir truk yang terjepit di dalam mobil, sehingga tidak sempat menyelamatkan diri.

“Satu orang sopir truk pekerja jalan pengantar logistik meninggal dunia karena terjepit di dalam mobil saat kecelakaan tersebut terjadi,” tambahnya.