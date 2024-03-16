Advertisement
HOME NEWS YOGYA

2 Orang Ditemukan Tewas di Pantai Selatan Kulonprogo, Diduga ABK Asal Banten

Kuntadi , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |05:01 WIB
2 Orang Ditemukan Tewas di Pantai Selatan Kulonprogo, Diduga ABK Asal Banten
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

KULONPROGO - Dua jasad pria ditemukan terdampar di Pantau Pleret dan Pantai Bugel di Panjatan, Kulonprogo, Jumat (15/3/2024) sore. Keduanya diduga merupakan anak buah kapal (ABK) Mugi Jaya asal Banten yang perahunya terdampar di pesisir selatan Kulonprogo.

“Dua orang yang kami lakukan pencarian sudah ketemu, saat ini sudah dievakuasi dan identifikasi,” kata Kasubsi Operasi Kantor Basarnas Yogyakarta, Asnawi Suroso.

Jasad pertama ditemukan di Pantai Pleret atau sekitar 5 kilometer dari lokasi perahu terdampar. Sedangkan jasad kedua ditemukan selang satu setengah jam kemudian di Pantai Bugel atau berjarak 2 Kilometer dari penemuan jasad pertama.

"Kami yakini keduanya adalah ABK yang hilang, pihak keluarga sudah bisa mengenali dari ciri fisiknya,” katanya.

Jasad pertama yang ditemukan diduga bernama Anggit dan yang kedua Arba. Namun, kepastiannya masih menunggu proses identifikasi dari tim medis dan Inafis.

“Jasad keduanya langsung dibawa ke RSUD Wates untuk proses identifikasi lebih lanjut,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, kapal Mugi Jaya berlayar dari Banten dengan mmebawa empat ABK. Selepas melaut keduanya hilang kontak setelah mesin mati. Perahu ini akhirnya kehabisan bahan bakar dan terombang-ambing di tengah laut.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
penemuan mayat ABK Tewas Mayat
