Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian

Ismail Sangaji , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |10:50 WIB
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
Banjir di Halmahera Tengah (Foto: Ismail Sangaji)
A
A
A

HALMAHERA TENGAH - Hujan deras masih terus mengguyur Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kondisi tersebut semakin membuat banjir kian meninggi hingga mencapai 2 meter.

Ratusan rumah di Lesa Lukolamo, Desa Lelilef dan SP 1 SP 4 Trans Kobe terendam banjir. BPBD dan TNI-Polri terus melakukan evakuasi kepada warga yang rawan terbawa arus banjir ke posko pengungsian di Makodim 1512 Weda dan posko gunung Tabalik.

Sementara masih banyak warga yang memilih bertahan di lantai dua rumah karena masih merasa aman.

"Ada beberapa titik pengungsian. Memang dari masyarakat sebagian yang tidak berkeinginan untuk mengungsi mereka tetap memilih untuk tetap tinggal di rumah di lantai dua, namun yang berkeinginan pinda kami arahkan ke titik Makodim," kata Letkon INF Nugroho Susanto, Dandim 1512 Weda, Selasa (23/7/2024).

Beruntung sampai saat ini belum ada korban meninggal yang diakibatkan banjir. sementara data korban dan jumlah rumah maupun bangunan yang rusak belum terdata lantaran ketinggian air masih tinggi sehingga akses menuju lokasi banjir lainnya terputus.

"Sampai dengan saat ini belum ada korban jiwa yang timbul. Kita berharap tidak ada korban jiwa," harapnya.

Sementara bantuan untuk korban banjir terus berdatangan dari berbagai pihak maupun PT IWIP.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/338/3031557/jalan-raya-mampang-sawangan-banjir-kembali-banjir-lalin-tersendat-kOFVtJ2GXo.jpg
Jalan Raya Mampang-Sawangan Banjir Kembali Banjir, Lalin Tersendat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement