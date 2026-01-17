Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puing-Puing Ditemukan Diduga Milik Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |18:20 WIB
Puing-Puing Ditemukan Diduga Milik Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
Puing-Puing Ditemukan Diduga Milik Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros (Ist)
JAKARTA - Beredar sebuah video memperlihatkan temuan sejumlah puing yang diduga milik pesawat ATR 42-500 yang hilang kontak saat akan mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sabtu (17/1/2026).

1. Puing Diduga Pesawat ATR

Dari video yang diterima, tampak ada dua benda yang diduga merupakan puing pesawat. Tampak pula sebuah kertas kecil berwarna cokelat menempel di benda tersebut.

Sementara di benda satu lagi terlihat tempelan kertas berwarna cokelat dengan tulisan putih bertuliskan FWD serta terdapat bentuk tanda panah.

Meski begitu, belum diketahui pasti apakah puing yang ditemukan tersebut merupakan bagian dari pesawat ATR 42-500 yang dilaporkan hilang kontak.

Diketahui, pesawat jenis ATR 42-500 dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah udara Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Merespons peristiwa tersebut, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian ke Pegunungan Kapur Bantimurung.

"Target pencarian di Pegunungan Kapur Bantimurung, Fesa Leang-leang, Kabupaten Marros dan menjadi Posko Basarnas di dekat lokasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/1/2026).

Ia menambahkan, helikopter milik TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk memaksimalkan upaya pencarian pesawat. AirNav Indonesia saat ini menyiapkan penerbitan Notice to Airmen (Notam) terkait kegiatan pencarian dan pertolongan.

"Pencarian lanjutan direncanakan dilakukan melalui penerbangan helikopter TNI Angkatan Udara bersama Basarnas," sambungnya.

 

