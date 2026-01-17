Helikopter Caracal Dikerahkan Cari Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros

JAKARTA - Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Makassar, M Arif menyatakan, helikopter Caracal dikerahkan untuk mencari pesawat ATR 400 yang hilang kontak di Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ini merupakan kerja sama dengan pihak TNI AU.

1. Helikopter Dikerahkan

"Saat ini kami juga berkoordinasi dengan pihak TNI AU untuk memberangkatkan satu unit Helikopter Caracal yang bisa observasi melalui udara," kata Arif kepada wartawan, Sabtu (17/1/2026).

Menurutnya, helikopter Caracal mempunyai keunggulan tersendiri dalam operasi pencarian.

"Caracal itu juga bisa langsung evakuasi melalui udara karena Caracal itu mempunyai hoist yang bisa mengangkat korban dari bawah ke atas," ujarnya.

"Ya, kami berdoa semoga secepatnya bisa kita temukan pesawatnya dan korbannya masih bisa kita selamatkan," katanya.

Diketahui, pesawat ATR 400 dilaporkan hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (17/1/2025) siang. Pesawat tersebut terbang dari Yogyakarta menuju Makassar.