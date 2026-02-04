Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gelar OTT Restitusi Pajak, KPK Periksa Intensif Kepala KPP Madya Banjarmasin

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |22:42 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tiga orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin telah berada di Gedung Merah Putih KPK, pada Rabu (4/2/2026) malam.

Adapun salah satu yang diamankan dalam operasi senyap tersebut yaitu Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo.

"Pada peristiwa tertangkap tangan terkait dugaan TPK dalam restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, para pihak yang diamankan sejumlah 3 orang, saat ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi.

Ketiga orang yang ditangkapnya kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. "Selanjutnya pihak-pihak dimaksud akan dilakukan pemeriksaan intensif," tuturnya.

Adapun, dalam OTT ini KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti. KPK menyita uang tunai lebih dari Rp1 miliar.

"Terkait dengan barang bukti yang diamankan, tim mengamankan uang tunai sejumlah sekitar Rp1 miliar lebih," katanya.

Budi menjelaskan, OTT ini dilakukan lantaran diduga ada praktik lancung dalam restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin.

 

