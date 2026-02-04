Advertisement
Kepala KPP Madya Banjarmasin Kena OTT KPK

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |18:55 WIB
Kepala KPP Madya Banjarmasin Kena OTT KPK
Kepala KPP Madya Banjarmasin Kena OTT KPK (Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam operasi senyap itu, lembaga antirasuah menangkap tiga orang, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo.

"KPK mengamankan sejumlah tiga orang. Salah satunya adalah kepala kantor KPP Madya Banjarmasin," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2026).

Budi menyampaikan, ketiga orang yang terjerat OTT itu tengah berada di perjalanan menuju Jakarta. Ia juga mengungkapkan, pihaknya berhasil mengamankan lebih dari Rp1 miliar dalam operasi senyap itu.

"Terkait barang bukti yang diamankan, tim mengamankan uang tunai sejumlah sekitar Rp1 miliar lebih," katanya.

Budi menjelaskan, OTT ini dilakukan lantaran diduga ada praktik lancung dalam restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin.

