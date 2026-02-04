Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terjerat OTT KPK, Mulyono Diduga Atur Proses Restitusi Pajak Puluhan Miliar Rupiah

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |18:54 WIB
Terjerat OTT KPK, Mulyono Diduga Atur Proses Restitusi Pajak Puluhan Miliar Rupiah
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/2/2026). Ia diduga mengatur proses restitusi pajak PPN koorporasi di sektor perkebunan dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.

Demikian diutarakan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2026).

"Jadi terkait dengan restitusi PPN yang diajukan oleh pihak swasta di KPP Madya Banjarmasin. Untuk nilai restitusi mencapai puluhan miliar rupiah," ujar Budi.

Budi menjelaskan, OTT ini dilakukan lantaran diduga ada praktik lancung dalam restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin.

"Kemudian ada dugaan, pengaturannya dalam proses restitusi itu. Kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin," ucap Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199650/kpk-B70z_large.jpg
KPK Sita Uang Tunai Rp1 Miliar saat OTT Pejabat KPP Madya Banjarmasin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199583/kpk-5Fj0_large.jpg
Breaking News! KPK Gelar OTT di Banjarmasin Kalsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196404/jubir_kpk-je5k_large.jpg
Bupati Sudewo Diduga Patok Harga di Kasus Jual Beli Jabatan Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196355/wali_kota_madiun-IFPz_large.jpg
Profil Wali Kota Madiun Maidi yang Terjaring OTT KPK, Segini Harta Kekayaannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/340/3196274/kpk-1L9e_large.jpg
Profil Bupati Pati Sudewo yang Terjaring OTT KPK, Nyaris Dimakzulkan karena Akan Naikan PBB 250%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194666/kpk-jhqg_large.jpg
KPK Sita Logam Mulia dalam OTT Pegawai Pajak di Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement