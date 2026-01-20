Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Sudewo Diduga Patok Harga di Kasus Jual Beli Jabatan Desa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |13:12 WIB
Bupati Sudewo Diduga Patok Harga di Kasus Jual Beli Jabatan Desa
Jubir KPK Budi Prasetyo (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkara dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan desa.

“Jadi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan, khususnya di lingkungan pemerintah desa,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (20/1/2026).

Budi menambahkan, Sudewo diduga mematok harga agar seseorang bisa menempati jabatan-jabatan seperti Kepala Urusan, Kepala Seksi, hingga Sekretaris Desa (Sekdes). Namun, Budi belum merinci berapa nilai yang dipatok Sudewo.

“Jadi setiap jabatan itu ada nilainya juga, nilainya yang dipatok,” tambahnya.

Budi belum bisa memastikan apakah perkara dugaan korupsi ini berkaitan dengan suap atau pemerasan. Yang jelas, kata dia, penyidik KPK tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah uang yang diduga diterima Sudewo.

“Termasuk pasal yang digunakan, nanti akan kami sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers. Jadi ini berkaitan dengan penerimaan oleh bupati terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa,” ujar Budi.

Budi menyebut penyidik KPK juga berhasil menyita uang tunai dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Selanjutnya, kata dia, KPK akan menentukan status hukum Sudewo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196355/wali_kota_madiun-IFPz_large.jpg
Profil Wali Kota Madiun Maidi yang Terjaring OTT KPK, Segini Harta Kekayaannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/340/3196274/kpk-1L9e_large.jpg
Profil Bupati Pati Sudewo yang Terjaring OTT KPK, Nyaris Dimakzulkan karena Akan Naikan PBB 250%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194666/kpk-jhqg_large.jpg
KPK Sita Logam Mulia dalam OTT Pegawai Pajak di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192340/novel_baswedan-tDuW_large.JPG
Novel Baswedan: KPK Mudah Diintervensi dengan Adanya Kewenangan SP3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190959/kpk-9Xz2_large.jpg
Terungkap! Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Ijon Proyek ke Pengusaha hingga Rp14,2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190957/kpk-lzfR_large.jpg
KPK Tetapkan Kajari, Kasie Intel dan Kasie Datun Hulu Sungai Utara Tersangka Pemerasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement