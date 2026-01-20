Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Pati Sudewo Ditangkap Bersama 2 Camat dan 3 Kepala Desa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |12:57 WIB
Bupati Pati Sudewo Ditangkap Bersama 2 Camat dan 3 Kepala Desa
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pati, Sudewo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah. Dalam operasi senyap tersebut, KPK juga menangkap sejumlah Camat dan Kepala Desa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa total delapan orang yang diamankan telah tiba di Gedung KPK Merah Putih.

"Delapan orang yang diamankan sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih, mulai dari Kepala Daerah atau Bupati Pati, kemudian dua Camat, tiga Kepala Desa, dan dua calon perangkat desa,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Selasa (20/1/2026).

Budi menambahkan, penyidik akan langsung memeriksa intensif Sudewo. Setelah pemeriksaan selesai, KPK akan menentukan status hukum Sudewo dan tujuh orang lainnya yang terjaring OTT.

“Saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Nanti kami akan menyampaikan status hukumnya dari para pihak yang diamankan,” sambungnya.

 

