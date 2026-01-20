Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di KPK Usai Kena OTT, Bupati Sudewo Bungkam Seribu Bahasa!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |11:24 WIB
Tiba di KPK Usai Kena OTT, Bupati Sudewo Bungkam Seribu Bahasa!
Bupati Sudewo tiba di KPK (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bupati Pati, Sudewo tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (20/1/2026). 

Pantauan Okezone di lokasi, rombongan penyidik KPK yang membawa Sudewo tiba pada pukul 10.34 WIB. Kemudian Sudewo terlihat diturunkan di area lobby utama.

Sudewo tampak mengenakan kemeja berwarna putih dibalut jaket berwarna hitam. Politikus Gerindra itu terlihat hanya terdiam dan enggan memberikan keterangan apapun ke media, ia hanya memberikan gestur salam namaste ke arah awak media.

Selain Sudewo, tampak juga tiga orang lainnya yang ikut diturunkan di area lobby utama. Ketiga orang ini diduga merupakan sosok yang ikut terjaring dalam operasi senyap saat Sudewo ditangkap.

 

