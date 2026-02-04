OTT di Jakarta, KPK Dikabarkan Periksa Pejabat Bea Cukai

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah memeriksa sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta.

1. Periksa Pejabat Bea Cukai

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi mengenai OTT di Ditjen Bea dan Cukai, Rabu (4/2/2026).

“Ya benar,” kata Fitroh.

Namun, Fitroh belum bisa berbicara banyak mengenai operasi senyap di Jakarta tersebut.

Sekedar informasi, KPK tengah melangsungkan OTT di dua lokasi. Lokasi pertama di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan lokasi kedua di Jakarta.

Di Kalsel, operasi senyap itu menyasar pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. Fitroh menuturkan OTT itu terkait restitusi pajak. Kegiatan OTT di dua tempat berbeda tersebut masih berjalan di lapangan.

(Erha Aprili Ramadhoni)