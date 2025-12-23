Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

TNI Rampungkan Dua Jembatan Armco di Aceh Timur, Warga Tak Lagi Terisolasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |07:31 WIB
TNI Rampungkan Dua Jembatan Armco di Aceh Timur, Warga Tak Lagi Terisolasi
Jembatan Armco di Aceh Timur telah rampung dibangun.
A
A
A

JAKARTA – Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodam Iskandar Muda pada Senin (22/12/2025) merampungkan pembangunan dua jembatan Armco di Kabupaten Aceh Timur, yakni Jembatan Alue Sentang dan Jembatan Alue Gadeng.

Pembangunan jembatan tersebut menjadi bagian dari respons cepat TNI dalam memulihkan konektivitas wilayah pascabencana banjir bandang yang terjadi pada November lalu.

Berdasarkan video resmi yang dirilis Pusat Penerangan TNI, kedua jembatan tersebut kini sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Meski demikian, operasional jembatan masih diberlakukan satu arah karena sejumlah ekskavator masih digunakan untuk merapikan struktur dan akses di sekitar jembatan.

Masyarakat Aceh Timur menyambut gembira rampungnya pembangunan kedua jembatan tersebut. Salah satu warga Desa Alue Sentang mengatakan, jembatan ini bisa kembali menghubungkan desanya dengan wilayah lain yang sebelumnya terisolasi akibat bencana.

 

Telusuri berita news lainnya
