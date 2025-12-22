Kogabwilhan III: Lapor ke TNI saat Ada Kapal Asing Masuk, Nelayan Jaga Kedaulatan Negara!

JAKARTA - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III menegaskan, kehadiran TNI di tengah masyarakat, bukan sekadar agenda formal, melainkan wujud nyata kebersamaan dan kepedulian. OIeh karena itu TNI hadir di Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

Demikian diungkapkan Kepala Staf Kogabwilhan III, Marsekal Muda TNI Joko Sugeng Sriyanto saat memberikan bantuan sembako dan life vest kepada nelayan di sekitar perairan Sidangoli Dehe.

“Mewakili Pangkogabwilhan III, Bapak Letjen TNI Bambang Trisnohadi, kami sampaikan bantuan ini merupakan simbol perhatian negara terhadap keselamatan nelayan sekaligus dukungan sosial untuk masyarakat pesisir,” ujar Joko, Senin, (22/12/2025).

Jenderal penerbang tempur TNI AU ini menjelaskan, life vest bantuan dari pihak swasta ini, diberikan untuk meningkatkan keselamatan nelayan saat melaut. Sementara paket sembako berupa beras, disalurkan bagi masyarakat pesisir khususnya keluarga para nelayan.

Dia menambahkan, nelayan tradisional yang kerap melaut ke samudera lepas hingga perbatasan negara, sebagai bagian dari TNI, karena merupakan penjaga kedaulatan negara.

“Hampir sebagian besar nelayan sering singgah dan menginap di pulau-pulau terluar saat berlayar mencari ikan. Penakluk samudera ini selalu memberikan informasi kepada negara, apabila ada kapal asing yang mencoba masuk wilayah Indonesia,” ungkapnya.