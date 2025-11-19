Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto satu mobil bersama Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam perjalanan menuju lokasi peresmian Jembatan Banaran, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (19/11/2025).

Setibanya di Helipad Lapangan Udara Pantai Depok, Kabupaten Bantul, Prabowo sudah ditunggu oleh Sri Sultan. Presiden turun dari kendaraan Maung-nya lalu memberi salam hormat kepada Sri Sultan, yang membalasnya dengan senyum simpul. Keduanya kemudian saling bersalaman dengan hangat.

Keakraban Prabowo dan Sri Sultan sepanjang perjalanan, menjadi simbol eratnya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas serta pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Bantul, DIY, yang terus berkembang sebagai jalur wisata dan kawasan ekonomi.

Sampai di lokasi, Prabowo keluar dari kendaraan Maung melalui sisi kanan, sementara Sri Sultan melalui sisi kiri. Kedatangan keduanya disambut antusias oleh warga dan tamu undangan yang telah menantikan kehadiran mereka.

Prabowo menjelaskan, bahwa jembatan yang menghubungkan wilayah selatan DIY, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, memiliki nilai historis kuat bagi masyarakat sekitar, termasuk terkait perjuangan Pangeran Mangkubumi.

Prabowo berharap kehadiran jembatan tersebut dapat membangkitkan geliat pariwisata dan ekonomi rakyat, terutama seiring meningkatnya kunjungan wisatawan di kawasan selatan Yogyakarta.