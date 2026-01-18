Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prakirakan Hujan Ringan Guyur Jakarta Hari Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |05:43 WIB
BMKG Prakirakan Hujan Ringan Guyur Jakarta Hari Ini
BMKG Prakirakan Hujan Ringan Guyur Jakarta Hari Ini (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Minggu (18/1/2026), hujan. Hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur hampir seluruh wilayah Jakarta  pada hari ini. 

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24-26 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 82-94 persen. 

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 23-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 82-96 persen. 

Jakarta Barat juga diprediksi hujan ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 23-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 82-97 persen. 

Hujan ringan juga diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 23-26 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 81-96 persen. 

Jakarta Timur diprediksi hujan ringan hari ini. Suhu udara berkisar 23-27 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 78-97%.

Sementara itu, Kepulauan Seribu diprediksi hujan disertai petir. Suhu udara berkisar 23-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 82-86%.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
