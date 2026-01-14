Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mayoritas Indonesia Diguyur Hujan, BMKG Ingatkan Status Awas di Tiga Provinsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |10:41 WIB
Mayoritas Indonesia Diguyur Hujan, BMKG Ingatkan Status Awas di Tiga Provinsi
cuaca ekstream (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan hingga pertengahan Januari 2026, sebanyak 81,1 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki musim hujan. Sementara itu, terdapat tiga provinsi yang berada dalam klasifikasi awas akibat curah hujan tinggi.

BMKG mencatat wilayah yang telah mengalami musim hujan meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Utara, Maluku, serta Pulau Papua juga telah memasuki musim hujan.

"Curah hujan pada Dasarian I Januari 2026 bervariasi dari kriteria sangat tinggi sebesar 0,5 persen, tinggi 20,2 persen, menengah 70,2 persen, dan rendah 9,1 persen," tulis BMKG dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).

BMKG menyebutkan, kriteria curah hujan tinggi hingga sangat tinggi terjadi di sebagian Aceh, sebagian Sumatra Barat, sebagian Sumatra Selatan, sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Kalimantan Barat bagian utara, sebagian Kalimantan Tengah bagian utara, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian wilayah Sulawesi, serta sebagian kecil Papua Selatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/470/3195302//hujan-Pbi8_large.jpg
Tips Nyaman Naik Angkutan Umum di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195293//siklon_tropis_91w_terdeteksi_di_barat_daya_lampung-knNb_large.jpg
Siklon Tropis 91W Terdeteksi, BMKG : Waspada Gelombang Tinggi 14-17 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195140//banjir-SdZm_large.jpg
Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ribuan Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195101//banjir_rob-NlSu_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Intai 12 Wilayah Pesisir Utara Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195048//hujan-gmhD_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194936//banjir-QVRU_large.jpg
Banjir di Jakarta Rendam 22 RT dan 33 Ruas Jalan, Berikut Lokasinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement