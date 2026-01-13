JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Selasa (13/1/2026), hujan. Hujan diperkirakan mengguyur wilayah Ibu Kota secara merata hari ini.
Melansir laman BMKG, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan pada hari ini. Suhu udara berkisar 25-28 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan udara 74-86%.
Wilayah Jakarta Utara juga diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23-27 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 78-94 persen.
Wilayah Jakarta Pusat juga diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 22-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 77-94 persen.
Hujan dengan intensitas sedang diprediksi terjadi di wilayah Jakarta Barat. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 22-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 77-95 persen.
Hujan dengan intensitas sedang juga diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 22-27 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 76-94 persen.
Jakarta Timur diprakirakan hujan ringan pada hari ini. Suhu udara berkisar 22-28 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 75-95%.
