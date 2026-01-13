Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Hujan Hari Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |04:29 WIB
BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Hujan Hari Ini (Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Selasa (13/1/2026), hujan. Hujan diperkirakan mengguyur wilayah Ibu Kota secara merata hari ini. 

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan pada hari ini. Suhu udara berkisar 25-28 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan udara 74-86%.

Wilayah Jakarta Utara juga diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23-27 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 78-94 persen. 

Wilayah Jakarta Pusat juga diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 22-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 77-94 persen. 

Hujan dengan intensitas sedang diprediksi terjadi di wilayah Jakarta Barat. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 22-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 77-95 persen. 

Hujan dengan intensitas sedang juga diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 22-27 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 76-94 persen. 


Jakarta Timur diprakirakan hujan ringan pada hari ini. Suhu udara berkisar 22-28 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 75-95%.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita news lainnya
