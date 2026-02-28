Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prediksi Jabodetabek Diguyur Hujan pada Siang hingga Sore Hari

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |05:15 WIB
BMKG Prediksi Jabodetabek Diguyur Hujan pada Siang hingga Sore Hari
Hujan Jabodetabek (Foto: Okezone)
JAKARTA – Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Sabtu (29/2/2026), diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada pagi hingga sore hari.

Pada pagi hari, cuaca secara umum berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jabodetabek.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada di kisaran 20–28 derajat Celsius. Sementara wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 24–30 derajat Celsius.

Kelembapan udara berada di rentang 72–92 persen dengan arah angin permukaan bertiup dari barat laut hingga barat daya dengan kecepatan 10–50 kilometer per jam.

Warga diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan.

(Awaludin)

Topik Artikel :
cuaca BMKG cuaca jabodetabek Hujan
Telusuri berita news lainnya
