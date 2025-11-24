PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan arahan kebijakan partai yang berfokus pada regenerasi struktural, adaptasi digital, dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

Arahan ini disampaikan dalam pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konfercab serentak PDI Perjuangan Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, PDIP sedang menyesuaikan struktur kepemimpinan untuk menghadapi dinamika politik masa depan. Salah satu faktor utama adalah data pemilih.

"Pemilu ke depan, 58% pemilihnya adalah anak muda. Maka partai harus menyesuaikan diri dan memberikan ruang bagi mereka," kata Hasto.

Sebagai respons terhadap demografi pemilih tersebut, Hasto menyampaikan instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengenai transformasi struktural partai.

"Instruksi Ibu Ketua Umum di dalam pembahasan Sidang-sidang Komisi, nanti dapat ditambahkan Subkomisi Komunikasi Politik dan Cyber. Ini anggotanya terdiri dari anak-anak muda yang menjadi utusan Konferda yang usianya di bawah 40 tahun," ujarnya.

Hasto menegaskan, bahwa partainya mengusung politik etis sebagai alternatif dari politik transaksional. Dia pun mengutip nilai-nilai perjuangan Zohran Mamdani yang sukses memenangkan pilkada New York meski dengan dana terbatas.