PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyinggung adanya praktik Political Industrial Complex. Praktik ini yang disebut dapat membuat banyak Kepala daerah tersandera.

"Watak Political Industrial Complex ini menyebabkan begitu banyak calon kepala daerah yang ketika terpilih, tersandera oleh investor politik,"" kata Hasto saat memberi pengarahan dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak di Pekanbaru pada Sabtu (22/11/2025).

"Akibatnya ketika terpilih, terjadi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan melalui korupsi untuk mengembalikan modal dan pinjaman,"sambungnya.

Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada kadernya tentang jati diri PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi politik moral guna mewujudkan politik yang membangun peradaban.

"Ketua Umum selalu mengingatkan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang bergerak ke bawah, bukan partai elite kekuasaan," ujarnya

Sebagai inspirasi nyata bahwa modal bukanlah segalanya, Hasto juga mengeksplorasi kemenangan Zohran Mamdani, yaitu seorang imigran Muslim yang berhasil terpilih sebagai Wali Kota New York, Amerika Serikat.

"Dia seorang imigran, dia seorang Muslim, itu minoritas di New York. Tetapi dia terpilih karena dia punya prinsip-prinsip di dalam politik: berani menentang arus sebagai watak sejati anak muda," tuturnya.