Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?

Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memberikan tiga pesan khusus kepada seluruh kader partainya. Diantaranya adalah meminta kader untuk tidak terjebak dalam zona nyaman.

Pesan khusus itu diungkapkan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konfercab serentak PDIP Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (24/11/2025).

"Pertama, jangan masuk zona nyaman, karena berpolitik adalah perjuangan. Kedua, kobarkan fighting spirit (semangat bertarung) dengan teguh memegang ideologi. Ketiga, perkuat akar rumput, karena kekuatan sejati ada di rakyat," kata Hasto saat menyampaikan pesan Megawati.

Hasto menegaskan komitmen partainya untuk mengusung politik moral yang membangun peradaban sebagai jawaban atas praktik pragmatisme politik yang sering mengedepankan politik uang.

"Kita harus mengambil pelajaran terbaik dan menegaskan bahwa PDI Perjuangan selalu setia pada jalan demokrasi," tegasnya.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi PDIP pada Pemilu 2024 yang lalu masih lebih ringan dibandingkan dengan perjuangan Bung Karno dan Megawati.