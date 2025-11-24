Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |21:50 WIB
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memberikan tiga pesan khusus kepada seluruh kader partainya. Diantaranya adalah meminta kader untuk tidak terjebak dalam zona nyaman.

Pesan khusus itu diungkapkan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konfercab serentak PDIP Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (24/11/2025).

"Pertama, jangan masuk zona nyaman, karena berpolitik adalah perjuangan. Kedua, kobarkan fighting spirit (semangat bertarung) dengan teguh memegang ideologi. Ketiga, perkuat akar rumput, karena kekuatan sejati ada di rakyat," kata Hasto saat menyampaikan pesan Megawati.

Hasto menegaskan komitmen partainya untuk mengusung politik moral yang membangun peradaban sebagai jawaban atas praktik pragmatisme politik yang sering mengedepankan politik uang.

"Kita harus mengambil pelajaran terbaik dan menegaskan bahwa PDI Perjuangan selalu setia pada jalan demokrasi," tegasnya.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi PDIP pada Pemilu 2024 yang lalu masih lebih ringan dibandingkan dengan perjuangan Bung Karno dan Megawati.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185087//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie_bertemu_megawati_soekarnoputri-iouH_large.jpg
Jimly Temui Megawati, Singgung Reformasi Polri dan Rencana Amandemen UUD 1945
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185080//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie_bertemu_megawati_soekarnoputri-hfGl_large.jpg
Jimly Serahkan Buku Amandemen Kelima ke Megawati: Banyak yang Harus Dibenahi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement