Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar: Rakernas I PDIP Akan Bahas Isu Kebebasan Bicara hingga Pilkada

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |16:28 WIB
Ganjar: Rakernas I PDIP Akan Bahas Isu Kebebasan Bicara hingga Pilkada
Ganjar Pranowo (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo, menegaskan partainya akan merespons berbagai isu strategis nasional dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar bertepatan dengan HUT ke-53 partai. Hal yang dibahas di antaranya soal kualitas demokrasi terkait kebebasan berbicara hingga sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

"Rakernas akan membahas isu-isu nasional maupun lokal yang akan diperjuangkan oleh sebuah partai," kata Ganjar di sela-sela HUT ke-53 dan Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, pada Sabtu (10/1/2026).

Eks Gubernur Jawa Tengah itu menyoroti keluhan masyarakat mengenai kebebasan berbicara dan kebebasan pers yang dirasakan menurun. "Kita dengarkan suara masyarakat, mereka mengeluhkan: 'Kok saya tidak merasa bebas lagi berbicara? Media tidak bisa lagi bebas berbicara?' Rasanya itu perlu kita perjuangkan. Jangan sampai nilai demokrasi kita turun. Mestinya kan kualitas demokrasi makin baik," ujarnya.

Begitu juga soal wacana sistem Pilkada, apakah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau tetap secara langsung oleh masyarakat. "Dan ini akan ada pembicaraan," tuturnya.

Di sisi lain, kata dia, Rakernas juga akan menyoroti dinamika politik internasional yang menurutnya menuntut partai untuk merumuskan respons kebijakan yang jelas. Tak hanya itu, agenda terakhir yang disinggung adalah isu lingkungan dan penanganan bencana yang menjadi perhatian khusus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Itulah perintah Ketua Umum, beberapa kali menyampaikan kepada Tiga Pilar Partai, apakah di struktural, kemudian di eksekutif maupun legislatif, agar mengontrol pada wilayah ini," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191291/pdip-5TNW_large.jpg
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276/pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248/pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182337/pdip-5UWY_large.jpg
Gelar Pertunjukan Wayang Kulit, PDIP: Pegang Teguh Perjuangan dan Lawan Kezaliman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310/pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement