Ganjar: Rakernas I PDIP Akan Bahas Isu Kebebasan Bicara hingga Pilkada

JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo, menegaskan partainya akan merespons berbagai isu strategis nasional dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar bertepatan dengan HUT ke-53 partai. Hal yang dibahas di antaranya soal kualitas demokrasi terkait kebebasan berbicara hingga sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Rakernas akan membahas isu-isu nasional maupun lokal yang akan diperjuangkan oleh sebuah partai," kata Ganjar di sela-sela HUT ke-53 dan Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, pada Sabtu (10/1/2026).

Eks Gubernur Jawa Tengah itu menyoroti keluhan masyarakat mengenai kebebasan berbicara dan kebebasan pers yang dirasakan menurun. "Kita dengarkan suara masyarakat, mereka mengeluhkan: 'Kok saya tidak merasa bebas lagi berbicara? Media tidak bisa lagi bebas berbicara?' Rasanya itu perlu kita perjuangkan. Jangan sampai nilai demokrasi kita turun. Mestinya kan kualitas demokrasi makin baik," ujarnya.

Begitu juga soal wacana sistem Pilkada, apakah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau tetap secara langsung oleh masyarakat. "Dan ini akan ada pembicaraan," tuturnya.

Di sisi lain, kata dia, Rakernas juga akan menyoroti dinamika politik internasional yang menurutnya menuntut partai untuk merumuskan respons kebijakan yang jelas. Tak hanya itu, agenda terakhir yang disinggung adalah isu lingkungan dan penanganan bencana yang menjadi perhatian khusus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Itulah perintah Ketua Umum, beberapa kali menyampaikan kepada Tiga Pilar Partai, apakah di struktural, kemudian di eksekutif maupun legislatif, agar mengontrol pada wilayah ini," pungkasnya.

(Arief Setyadi )