Seluruh Kabupaten di Jawa Dikawal Yonif Teritorial Pembangunan, Salah Tugasnya Sikat Begal

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |13:13 WIB
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin/Okezone
JAKARTA- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pada tahun 2026, ditargetkan seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh satu Batalyon Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan.

"Kita targetkan setiap tahun 150 batalyon untuk memenuhi 514 Kabupaten. Insha Allah di tahun 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh satu batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan," kata Menhan, saat rapat bersama Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026)

Dengan adanya Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, maka diharapkan mampu membantu menekan angka kriminal di masyarakat terutama aksi begal.

Sebab, tugas dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan, baik itu kendaraan listrik maupun kendaraan non-listrik.

Sehingga, dia berharap keberadaannya mampu membangun sistem keamanan lingkungan (Siskamling), yang sebelumnya sudah menurun aktivitasnya.

"Tapi setelah kita berada di situ, membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi, dengan latihan, kemampuan dan sebagainya. Ini begal kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus sekian persen kriminalnya hilang, sudah di atas 50%," ujarnya.

Kemudian, kata dia, adanya batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat terutama UKM.

 

