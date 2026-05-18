Prabowo: Indonesia Tambah Alutsista Demi Jaga Kedaulatan, Bukan untuk Kepentingan Lain!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan lain selain menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo usai menyerahkan tambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Air Force Base, Senin (18/5/2026).

"Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri," ujar Prabowo.

Dalam penambahan alutsista tersebut, Indonesia resmi menerima enam pesawat tempur Dassault Rafale, satu pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, empat pesawat Dassault Falcon 8X, serta Radar GCI GM403.