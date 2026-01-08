Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bubarkan Diri, Massa Buruh Bakal Lanjutkan Aksi 15 Januari di Monas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |18:22 WIB
Bubarkan Diri, Massa Buruh Bakal Lanjutkan Aksi 15 Januari di Monas
Demo buruh di Monas, Jakarta (Foto: Annastasya Rizqa Prisanastit/Okezone)
JAKARTA – Massa demonstrasi buruh yang dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di kawasan Monas dan Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri Kamis (8/1/2026). Pantauan iNews Media Group, para buruh menyelesaikan unjuk rasa sekitar pukul 15.30 WIB.

Setelah melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dan Monas sejak pukul 11.00 WIB, para buruh sepakat untuk membubarkan diri dan mulai menuju area parkiran untuk mengendarai sepeda motor mereka.

Meski begitu, massa demonstran menegaskan akan kembali melakukan unjuk rasa di Istana Negara pada 15 Januari 2026. “Hari ini bukan terakhir, tanggal 15 Januari kami DPW Jawa Barat bersama KSPI Jawa Barat dan KSPI DKI Jakarta akan melakukan aksi lagi di Istana Negara,” ungkap Sumarno, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat, Kamis.

Sumarno menegaskan massa demonstran dari kalangan pekerja buruh akan terus turun ke jalan bila revisi UMP untuk Jawa Barat dan DKI Jakarta tidak diubah. Ia juga mengungkapkan akan membawa massa lebih banyak pada unjuk rasa mendatang.

“Apabila revisinya tidak sesuai rekomendasi KHL dan sebagainya, maka kami tanggal 15 Januari dipastikan akan datang lagi. Kami tidak akan motoran lagi, bus-bus akan datang ke Istana,” tambahnya.

