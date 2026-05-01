Demo di Depan Gedung DPR, Buruh Tuntut Kebijakan Ketenagakerjaan Diperbaiki

JAKARTA - Massa buruh demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada peringatan Hari Buruh, Jumat (1/5/2026) ini. Perwakilan massa menyampaikan sejumlah aspirasinya dari atas mobil komando. Hal ini di antaranya soal aturan ketenagakerjaan.

Berdasarkan pantauan, massa aksi buruh dari berbagai elemen orasi secara bergantian. Mereka menyampaikan aspirasinya dari atas mobil komando menggunakan pengeras suara.

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan para buruh, di antaranya tentang aturan ketenagakerjaan yang dinilai masih sangat merugikan para buruh. Hal ini khususnya dari sisi upah, pesangon, hingga status kerja para pekerja.

"Kita mendesak pemerintah, DPR, perbaiki kebijakan ketenagakerjaan," ujar orator dari atas mobil komandonya, Jumat (1/5/2026).

Para buruh juga menyuarakan agar stop tindakan represif hingga kriminalisasi terhadap para aktivis buruh yang hingga kini masih kerap terjadi. Terdapat berbagai elemen buruh yang hadir di depan Gedung DPR RI, Jakarta yang tergabung dalam KASBI.

Sementara itu, polisi menjaga di sekitar Gedung DPR RI, khususnya di bagian depan karena para buruh berkumpul. Meski begitu, mereka melakukan aksi penyampaian pendapatnya secara tertib sehingga arus lalu lintas terpantau ramai lancar.

(Erha Aprili Ramadhoni)

