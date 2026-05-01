Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo di Depan Gedung DPR, Buruh Tuntut Kebijakan Ketenagakerjaan Diperbaiki

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |14:22 WIB
Demo di Depan Gedung DPR, Buruh Tuntut Kebijakan Ketenagakerjaan Diperbaiki
Demo di Depan Gedung DPR, Buruh Tuntut Kebijakan Ketenagakerjaan Diperbaiki (Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Massa buruh demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada peringatan Hari Buruh, Jumat (1/5/2026) ini. Perwakilan massa menyampaikan sejumlah aspirasinya dari atas mobil komando. Hal ini  di antaranya soal aturan ketenagakerjaan.

Berdasarkan pantauan, massa aksi buruh dari berbagai elemen orasi secara bergantian. Mereka menyampaikan aspirasinya dari atas mobil komando menggunakan pengeras suara.

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan para buruh, di antaranya tentang aturan ketenagakerjaan yang dinilai masih sangat merugikan para buruh. Hal ini khususnya dari sisi upah, pesangon, hingga status kerja para pekerja.

"Kita mendesak pemerintah, DPR, perbaiki kebijakan ketenagakerjaan," ujar orator dari atas mobil komandonya, Jumat (1/5/2026).

Para buruh juga menyuarakan agar stop tindakan represif hingga kriminalisasi terhadap para aktivis buruh yang hingga kini masih kerap terjadi. Terdapat berbagai elemen buruh yang hadir di depan Gedung DPR RI, Jakarta yang tergabung dalam KASBI.

Sementara itu, polisi menjaga di sekitar Gedung DPR RI, khususnya di bagian depan karena para buruh berkumpul. Meski begitu, mereka melakukan aksi penyampaian pendapatnya secara tertib sehingga arus lalu lintas terpantau ramai lancar.

(Erha Aprili Ramadhoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement