Bawa Replika Rudal, Massa Buruh Geruduk Gedung DPR

JAKARTA - Massa buruh mulai mendatangi depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026) siang. Bahkan, di antara massa, ada yang rudal dan roket ke depan gedung wakil rakyat tersebut.

1. Massa Bawa Replika Rudal

Berdasarkan pantauan, ribuan buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mulai berdatangan sejak sekira pukul 13.20 WIB. Mereka tampak mengenakan pakaian serba merah.

Para buruh itu berjalan kaki dengan cara yang unik. Mereka berjalan sambil berbaris rapi. Mereka berjalan perlahan sambil meneriakkan yel-yel.

Di bagian belakang tim buruh yang berbaris itu, terdapat massa membawa rudal hingga orang-orangan. Rudal buatan dari kayu dan kertas itu terlihat dipanggul oleh para buruh dengan di atasnya tertulis "Stop WAR".

Di bagian belakang buruh yang membawa rudal buatan itu tampak sejumlah mobil komando lengkap dengan pengeras suaranya. Baru di bagian belakangnya terdapat buruh yang membawa berbagai spanduk dengan bertuliskan aspirasi mereka.

Di antaranya spanduk bertuliskan May Day lawan kapitalisme, imperialisme, dan militerisme. Wujudkan upah, kerja, dan hidup layak. Lalu, cabut keanggotaan Indonesia dari Board Of Piece.

Saat ini, ribuan buruh tersebut sudah bergabung dengan para buruh lainnya yang sudah tiba di depan Gedung DPR RI sejak pagi tadi. Mereka lantas melakukan orasi secara bergantian. Selain para buruh, ada pula elemen mahasiswa hingga driver ojol.

(Erha Aprili Ramadhoni)

